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Відновлення житлових будинків у Дніпрі: уряд виділив кошти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відновлення житлових будинків у Дніпрі: уряд виділив кошти
Кошти надійдуть зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії
фото: glavcom.ua

Свириденко заявила про виділення грошей для відновлення будинків

Уряд додатково виділив 175 млн грн на відновлення восьми житлових будинків у Дніпрі, пошкоджених внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

За словами голови уряду, кошти надійдуть зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого державним бюджетом.

«Проєкти відновлення внесені місцевою владою до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

Раніше повідомлялося, що майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн.

До слова, в Україні через російську агресію вже пошкоджено або знищено понад 342 тис. об’єктів, з яких майже 300 тис. – це житлові будинки. У цих умовах державна програма «єВідновлення» залишається головним інструментом допомоги громадянам, проте тисячі українців ризикують залишитися без виплат через паперові документи.

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Теги: нерухомість Дніпро Юлія Свириденко

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