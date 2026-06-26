Завод «Азот» в Росії під ударом, ВВП України зростає: головне за ніч 26 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 червня 2026 року

Ніч на 26 червня відзначилася черговою атакою на ключове підприємство ВПК Росії – завод «Азот» у Тульській області. Паралельно у Гданську підбили перші підсумки конференції з відбудови України, а президент Світового банку оцінив вартість відновлення країни у $580 млрд. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 червня.

Дрони вчетверте атакували завод «Азот»

Безпілотники вдарили по хімічному заводу «Азот» у Тульській області – вже вчетверте за рік. Підприємство є ключовим для оборонно-промислового комплексу Росії: воно виробляє компоненти для боєприпасів і вибухових речовин.

Гданськ: підсумки конференції з відбудови

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підбила перші підсумки конференції з відбудови України у Гданську. А президент Світового банку оцінив, що повна відбудова України обійдеться у $580 млрд – сума охоплює відновлення інфраструктури, житла та економіки країни.

Українська економіка повернулася до зростання

ВВП України зріс на 0,9% у травні – це перші ознаки відновлення економічного зростання після тривалого періоду стагнації.

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