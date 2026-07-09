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Курс валют на 9 липня 2026 року: долар продовжив дешевшати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют на 9 липня 2026 року: долар продовжив дешевшати
Національний банк оновив офіційний курс валют на 9 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,47 грн. 

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 9 липня 2026 року. Порівняно з 8 липня долар і євро подешевшали, тоді як польський злотий незначно втратив у вартості. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,47, євро – 50,69 грн, польського злотого – 11,76 грн.

Курс валют станом на 9 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,4766 50,6944 59,3184 11,7629 54,9773
Ощадбанк
 44,35 / 44,65 50,60 / 51,10 - - -
Приватбанк
 44,20 / 44,64 50,40 / 51,28 59,01 / 59,88 11,70 / 11,91 -
ПУМБ
  44,30 / 44,90 50,70 / 51,40 58,60 / 60,00 11,70 / 12,00 -
monobank
 44,40 / 44,63

50,57 / 51,17

 - - -
Райффайзен
 44,25 / 44,72 50,50 / 51,16 57,00 / 60,30 11,20 / 12,20 52,30 / 56,20
OTP Bank
 44,15 / 44,69 50,25 / 51,25 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 44,32 / 44,64 50,55 / 51,19 58,50 / 60,35 - 54,50 / 55,90
* курс валют станом на 09:05 9 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий та швейцарський франк подешевшали, тоді як британський фунт подорожчав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: гроші курс валют Нацбанк НБУ

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