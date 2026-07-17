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Долар здешевшав, євро здорожчало: курс валют на 17 липня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Долар здешевшав, євро здорожчало: курс валют на 17 липня 2026
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,61

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 17 липня 2026 року. Порівняно з 16 липня долар та євро здорожчали, а злотий незначно здешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,61, євро – 51,16 грн, польського злотого – 11,81 грн.

Курс валют станом на 17 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6173 51,1649 60, 2512 11,8173 55,3084
Ощадбанк
 44,40 / 44,90 50,95 / 51,65 58,60 / 60,80 11,30 / 12,10 54,05 / 56,05
Приватбанк
 44,20 / 44,80 50,55 / 51,55 - - -
ПУМБ
  44,40 / 45,00 51,00 / 51,70 59,40 / 60,80 11,62 / 11,92 -
monobank
 44,50 / 44,80

50,90 / 51,53

 - - -
Райффайзен
 44,45 / 44,89 50,80 / 51,45 57,80 / 61,20 11,20 / 12,20 52,70 / 56,50
OTP Bank
 44,50 / 44,95 50,95 / 51,95 - - 55,00 / 55,95
Укрсиббанк
 44,40 / 44,90 50,75 / 51,65 58,50 / 60,85 - 54,05 / 56,05
* курс валют станом на 08:50 17 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Водночас британський фунт подорожчав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: Національний банк курс валют валюта

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