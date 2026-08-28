Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 28 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 28 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 28 серпня 2026 року. Порівняно з 26 серпня, офіційний курс помітно не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54, євро – 51,85 грн, польського злотого – 11,98 грн.

Курс валют станом на 28 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,5445 51,8578 60,4879 11,9823 55,3197
Ощадбанк
 44,45 / 44,75 51,70 / 52,35 - - -
Приватбанк
 44,30 / 44,84 51,58 / 52,35 60,18 / 61,34 11,89 / 12,16 -
ПУМБ
  44,30 / 44,90 51,60 / 52,30 59,70 / 61,10 11,82 / 12,12 -
monobank
 44,43 / 44,83

51,83 / 52,34

 - - -
Райффайзен
 44,42 / 44,85 51,50 / 52,37 58,70 / 61,80 11,35 / 12,35 52,70 / 56,30
OTP Bank
 44,50 / 44,90 51,60 / 52,40 - - 55,10 / 56,10
Укрсиббанк
 44,43 / 44,83 51,65 / 52,34 59,80 / 61,65 - 54,85 / 56,20
* курс валют станом на 9:32 28 серпня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, швейцарський франк та польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.

Читайте також:

Теги: курс валют ціни НБУ Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії знову б'ються на заправках на тлі дефіциту пального
Бензин стає розкішшю? Росіяни влаштовують бійки на АЗС (відео)
15 серпня, 15:02
У середині серпня оптові ціни на гарбузину опустилися до 2–10 грн/кг
Кавуни в Україні різко подешевшали
16 серпня, 07:33
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют
Курс валют 16 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
16 серпня, 10:11
Українські молочні продукти експортують до країн Європи та інших країн світу
Неочікуваний лідер: хто найбільше купує українські молочні продукти
17 серпня, 08:57
Подальший розвиток ринку залежатиме від реальних показників врожаю
Ціни на соняшникову олію знижуються через очікування нового врожаю
20 серпня, 03:28
Найбільше проблем через пошкодження складів можуть виникнути з товарами, які швидко псуються
Стало відомо, які товари можуть зникнути з українських магазинів через удари РФ
25 серпня, 19:04
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 18 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
18 серпня, 07:35
Пам’ятна монета «До 35-річчя Незалежності України» має номінал 20 грн
Нацбанк випустив унікальну срібну монету до Дня Незалежності (фото)
24 серпня, 19:14
ВТБ банк втратив майже половину вартості акцій від початку року
Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
Вчора, 06:16

Особисті фінанси

Курс валют 28 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Робітничі професії стають «новим золотом»: кого найбільше шукають роботодавці
Робітничі професії стають «новим золотом»: кого найбільше шукають роботодавці
Дизель здешевшав, а газ здорожчав. Ціни на пальне 28 серпня 2026 року
Дизель здешевшав, а газ здорожчав. Ціни на пальне 28 серпня 2026 року
Втрачений бізнес і прибуток: «Дія» відкрила можливість заявити про збитки
Втрачений бізнес і прибуток: «Дія» відкрила можливість заявити про збитки
Українці хочуть в ІТ, але ринок праці шукає інженерів – дослідження
Українці хочуть в ІТ, але ринок праці шукає інженерів – дослідження
Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року
Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
69K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
51K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
45K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua