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Курс валют 27 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Курс валют 27 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,80 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 27 липня 2026 року. Порівняно з 26 липня, курс долара, євро та польського злотого не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,80, євро – 50,09 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Курс валют станом на 27 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8086 50,9653 59,6761 11,8048 54,7916
Ощадбанк
 44,60 / 45,10 50,80 / 51,55 - - -
Приватбанк
 44,39 / 44,99 50,50 / 51,50 - - -
ПУМБ
  44,60 / 45,20 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 -
monobank
 44,63 / 45,03

50,80 / 51,50

 - - -
Райффайзен
 44,64 / 44,99 50,89 / 51,29 57,80 / 61,30 11,10 / 12,10 52,50 / 56,30
OTP Bank
 44,50 / 44,95 50,50 / 51,50 59,24 / 60,38 11,71 / 11,91 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 44,50 / 45,05 50,50 / 51,50 58,25 / 60,55 - 53,50 / 55,50
* курс валют станом на 9:10 27 липня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, польський злотий і британський фунт подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: Національний банк курс валют валюта

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