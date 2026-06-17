Курс валют 17 червня 2026: долар впав у ціні

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 17 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, за курсом НБУ 16 червня, долар здешевшав на 4 копійки. Євро та інші валюти також здешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,78, євро – 51,94 грн, польського злотого – 12,24 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,7828 51,9413 60,0716 12,2418 56,3199 Ощадбанк 44,65 / 45,00 51,85 / 52,30 - - - Приватбанк 44,55 / 45,04 51,74 / 52,35 59,83 / 60,60 12,20 / 12,34 - ПУМБ 44,60 / 45,20 51,90 / 52,60 59,40 / 60,80 12,05 / 12,35 - monobank 44,65 / 45,03 51,67 / 52,33 - - - Райффайзен 44,65 / 45,15 51,60 / 52,37 58,00 / 61,50 11,50 / 12,60 53,80 / 57,60 OTP Bank 44,60 / 44,99 51,75 / 52,65 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,58 / 45,02 51,61 / 52,32 59,50 / 61,20 - 55,50 / 57,30

* курс валют станом на 09:10 17 червня 2026 року

За тиждень гривні вдалося трохи зміцнити свої позиції щодо американського долара, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка, тоді як європейська валюта продемонструвала мінімальне зростання.

Долар США демонструє найвідчутніше падіння за тиждень. Офіційний курс знизився на 6 копійок, закріпившись нижче психологічної позначки у 44,80 грн. Євро виявився єдиною валютою серед аналізованих, яка пішла вгору щодо гривні. За тиждень європейська валюта додала у вартості трохи більше ніж 4 копійки. Швейцарський франк та Британський фунт обидві важкі європейські валюти втратили в ціні. Франк просів майже на 4,5 копійки, а фунт стерлінгів подешевшав на 3,7 копійки. Польський злотий продемонстрував стабільність тижня. Зміна курсу сусідньої країни виявилася суто символічною — злотий втратив менше копійки, фактично залишившись на колишньому рівні.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.