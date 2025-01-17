В Україні зросли ціни на помідори

Нині тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, порівняно з аналогічним періодом минулого року

В Україні різко зросли ціни на тепличні помідори. Лише з початку поточного тижня вартість цього овоча зросла в середньому на 10%. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, томати на ринку України оптом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

«Помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям трохи підвищити відпускні ціни в даному сегменті. Основним постачальником продукції на цей час року традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у Туреччині відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки», – йдеться у повідомленні

Повідомляється, що нині тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Нагадаємо, що протягом цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на моркву.

Щотижневий моніторинг проєкту показав, що лише з початку цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%. Виробники пропонують до продажу ці коренеплоди по 23-30 грн/кг ($ 0,54-0,71/кг) залежно від якості та обсягу партії. При цьому зазначено, що виробники змушені знижувати ціни, навіть коли якісної продукції на ринку мало.