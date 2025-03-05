Київ під звуки трембіти попрощався з українським військовим Василем Ратушним (фото)

Василь Ратушний, брат відомого українського активіста Романа Ратушного, був оператором безпілотників у підрозділі «Птахи Мадяра»

У Києві у середу, 5 березня, попрощалися з військовослужбовцем Василем Ратушним, який 27 лютого загинув від влучання російського FPV-дрона. Василь – старший брат загиблого у 2022 році київського активіста і бійця ЗСУ Романа Ратушного. Церемонія прощання розпочалася опівдні у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Військові з портретом загиблого Василя Ратушного і з прапорами вирушили з Михайлівського собору на Майдан Незалежності фото: Іван Антипенко/Суспільне Новини

Після відспівування у Михайлівському соборі усі присутні рушили ходою пам'яті на Майдан Незалежності, де продовжилась церемонія прощання з загиблим з Василем Ратушним. Повідомляється, що віддати шану бійцю прийшли близько тисячі людей, зокрема його рідні, друзі, побратими.

Військові із портретом Романа Ратушного фото: Ян Доброносов/ Телеграф

Оскільки Василь захоплювався музичними інструментами, на Майдані грала жива музика.

Музики на прощанні з Романом Ратушним фото: Ян Доброносов/ Телеграф

«Пам’ятаю його дуже завзятим. Завжди він брав участь в усіх активностях. Це величезна трагедія, неоціненна, яку не можна пробачити і зрозуміти», – сказав речник Дмитро Лазуткін, який особисто знайомий з Василем.

Люди стають на коліна, вшановуючи захисника фото: Ян Доброносов/ Телеграф

«Він говорив, що важить лише те, скільки ворогів буде знищено, щоб нанести ворогу такі втрати, щоб зупинити його просування хоча б на деякий час. Тільки це має якесь значення. Будь-які інші дії, слова, які до цього не приводять, або навпаки приводять до зменшення втрат ворога – вони позбавлені будь-якого сенсу», – наголосив батько Василя Тарас Ратушний.

Церемонія прощання розпочалася опівдні у Михайлівському Золотоверхому соборі фото: Ян Доброносов/ Телеграф

«Василь дуже не любив цього офіціозу... Він був дуже дуже цілеспрямованою, скромною, тихою людиною з неймовірним почуттям гумору. І він був націлений винятково на знищення ворога», – каже його мама Світлана Поваляєва.

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Люди віддають шану загиблому на війні Василю Ратушному. Київ, 5 березня 2025 року фото: Ян Доброносов/ Телеграф

Поховали захисника України на Байковому кладовищі.

Василь Ратушний старший син письменниці і громадської діячки Світлани Поваляєвої та журналіста Тараса Ратушного. Був учасником Революції Гідності та АТО. Він був менш публічним, ніж молодший брат Роман, та не був активним у соцмережах. Після революції Гідності 18-річний Василь Ратушний пішов добровольцем на передову.

Василь служив пілотом дрона в 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» і загинув 27 лютого 2025 року від прямого удару російського БПЛА.

Брат Василя Ратушного – голова громадської організації «Захистимо Протасів яр» і розвідник 93 ОМБр «Холодний яр» Роман Ратушний – загинув 9 червня 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом на Харківщині.