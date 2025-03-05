Київ під звуки трембіти попрощався з українським військовим Василем Ратушним (фото)
Василь Ратушний, брат відомого українського активіста Романа Ратушного, був оператором безпілотників у підрозділі «Птахи Мадяра»
У Києві у середу, 5 березня, попрощалися з військовослужбовцем Василем Ратушним, який 27 лютого загинув від влучання російського FPV-дрона. Василь – старший брат загиблого у 2022 році київського активіста і бійця ЗСУ Романа Ратушного. Церемонія прощання розпочалася опівдні у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.
Після відспівування у Михайлівському соборі усі присутні рушили ходою пам'яті на Майдан Незалежності, де продовжилась церемонія прощання з загиблим з Василем Ратушним. Повідомляється, що віддати шану бійцю прийшли близько тисячі людей, зокрема його рідні, друзі, побратими.
Оскільки Василь захоплювався музичними інструментами, на Майдані грала жива музика.
«Пам’ятаю його дуже завзятим. Завжди він брав участь в усіх активностях. Це величезна трагедія, неоціненна, яку не можна пробачити і зрозуміти», – сказав речник Дмитро Лазуткін, який особисто знайомий з Василем.
«Він говорив, що важить лише те, скільки ворогів буде знищено, щоб нанести ворогу такі втрати, щоб зупинити його просування хоча б на деякий час. Тільки це має якесь значення. Будь-які інші дії, слова, які до цього не приводять, або навпаки приводять до зменшення втрат ворога – вони позбавлені будь-якого сенсу», – наголосив батько Василя Тарас Ратушний.
«Василь дуже не любив цього офіціозу... Він був дуже дуже цілеспрямованою, скромною, тихою людиною з неймовірним почуттям гумору. І він був націлений винятково на знищення ворога», – каже його мама Світлана Поваляєва.
Поховали захисника України на Байковому кладовищі.
Василь Ратушний старший син письменниці і громадської діячки Світлани Поваляєвої та журналіста Тараса Ратушного. Був учасником Революції Гідності та АТО. Він був менш публічним, ніж молодший брат Роман, та не був активним у соцмережах. Після революції Гідності 18-річний Василь Ратушний пішов добровольцем на передову.
Василь служив пілотом дрона в 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» і загинув 27 лютого 2025 року від прямого удару російського БПЛА.
Брат Василя Ратушного – голова громадської організації «Захистимо Протасів яр» і розвідник 93 ОМБр «Холодний яр» Роман Ратушний – загинув 9 червня 2022 року у бою з російськими окупантами під Ізюмом на Харківщині.
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