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Київрада повідомила, де можуть отримати допомогу постраждалі від обстрілу мешканці Лукʼянівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київрада повідомила, де можуть отримати допомогу постраждалі від обстрілу мешканці Лукʼянівки
фото: Володимир Бондаренкр. Facebook
Зустріч з мешканцями пошкоджених будинків

Рух на ділянці дороги біля метро «Лукʼянівка» відновлено з деякими обмеженнями, станція метро працює у звичному режимі

 

На Лукʼянівці заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, заступник міського голова – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, депутати Київської міської ради Андрій Вітренко, Лілія Пашинна, Євгенія Кулеба, т.в.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев сьогодні, 19 січня, провели зустріч із мешканцями постраждалих будинків. Про це повідомили у пресслужбі Київради.

Кількість пошкоджених будівель зросла до восьми, у всіх постраждали вікна, у двох будинках значно пошкоджено дахи, а в одному – ліфти. Причиною стала сильна вибухова хвиля.

Кількість пошкоджених будівель на Лук'янівці зросла до восьми, у всіх постраждали вікна, у двох будинках значно пошкоджено дахи, а в одному – ліфти
Кількість пошкоджених будівель на Лук'янівці зросла до восьми, у всіх постраждали вікна, у двох будинках значно пошкоджено дахи, а в одному – ліфти
фото: Володимир Бондаренко, Facebook

Як зазначив заступник міського голова – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, спільно із колегами організували надання матеріальної допомоги через депутатські приймальні, і важливим кроком стало узгодження із РДА розподілу постраждалих будинків між депутатами для швидкого реагування.

«Також Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація розпочне заміну вікон у пошкоджених будинках. Реалізувати це вдасться завдяки підтримці фонду Global Empowerment Mission Ukraine. Також з депутатами на зустрічі обговорили питання обстеження будинку по вулиці Іллєнка, 5. Щодо відновлення пошкоджень за програмою єВідновлення очікується розблокування реєстрів, необхідних для подальших дій. Ситуація врегульовується. За дорученням мера Києва Віталія Кличка ситуацію тримає на контролі профільний заступник Вячеслав Непоп. Працюємо далі», – наголосив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради додав, що рух на ділянці дороги біля метро «Лукʼянівка» відновлено з деякими обмеженнями, станція метро працює у звичному режимі. 

Нагадаємо, вранці, 18 січня, ворог вкотре завдав удару балістикою по центру столиці. Пошкоджені житлові будинки, станцію метро, магазини, кав’ярні та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ворожого удару загинуло троє людей, ще троє були травмовані.

До слова, внаслідок атаки на столицю зруйновано McDonald’s на станції метро «Лук’янівська».  Саме цей заклад став першим McDonald’s, який відкрили в Україні в 1997 році.

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Теги: Київ метро дороги Олександр Попов ракетна атака

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