На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda проїхала на заборонний сигнал світлофора та допустила зіткнення з автівкою Chevrolet

За словами патрульних, керманичі автівок не постраждали

Сьогодні на площі Дарницькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та Chevrolet, у результаті аварії остання автівка перекинулася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

«За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda проїхала на заборонний сигнал світлофора та допустила зіткнення з автівкою Chevrolet», – зазначили патрульні.

За словами патрульних, керманичі автівок не постраждали.

Поліцейські склали на керманичку протокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), надалі рішення по справі прийматиме суд.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів. Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

Також в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний керманич крососвера сів за кермо напідпитку (1,49 проміле) та, рухаючись на перехресті з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини на другорядну вулицю, де зіткнувся з автомобілем Peugeot. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у припарковані поруч автомобілі Seat та Opel. Внаслідок ДТПпостраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували.