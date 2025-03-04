Головна Київ
search button user button menu button

На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)
За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda проїхала на заборонний сигнал світлофора та допустила зіткнення з автівкою Chevrolet
скриншот відео

За словами патрульних, керманичі автівок не постраждали

Сьогодні на площі Дарницькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та Chevrolet, у результаті аварії остання автівка перекинулася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва

«За попередньою інформацією, водійка автомобіля Honda проїхала на заборонний сигнал світлофора та допустила зіткнення з автівкою Chevrolet», – зазначили патрульні.

За словами патрульних, керманичі автівок не постраждали.

Поліцейські склали на керманичку протокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), надалі рішення по справі прийматиме суд.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода.  Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів. Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

Також в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний керманич крососвера сів за кермо напідпитку (1,49 проміле) та, рухаючись на перехресті з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини на другорядну вулицю, де зіткнувся з автомобілем Peugeot. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у припарковані поруч автомобілі Seat та Opel. Внаслідок ДТПпостраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували.

Читайте також:

Теги: Київ ДТП автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці викрили торговців під час проведення оперативної закупки
Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
Сьогодні, 11:21
Аварійно-відновлювальна служба ліквідувала пошкодження тепломережі на вул. Василя Касіяна
«Київтеплоенерго» відновило теплопостачання у Голосіївському районі після аварії
27 лютого, 09:16
Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин
КМДА назвала причину погіршення якості повітря у столиці
23 лютого, 09:42
Київ атакували ворожі дрони
У трьох районах Києва впали уламки ворожих дронів (оновлено)
23 лютого, 00:10
Прокуратура повернула з незаконної оренди 16 га землі біля музею в Пирогові
Прокуратура повернула з незаконної оренди 16 га землі біля музею в Пирогові
18 лютого, 09:52
На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска
На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска
14 лютого, 09:10
Стало відомо про плани щодо реструктуризації китайських автокомпаній
У Китаї може з'явитися новий автогігант: усі подробиці
10 лютого, 21:30
У крові водія, який спричинив смертельну аварію, було виявлено 1,04 проміле алкоголю
Суд виніс вирок військовослужбовцю, який скоїв смертельну ДТП у Гостомелі
7 лютого, 14:42
«Київстар» оголосив про наміри придбати сервіс таксі Uklon
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» придбати Uklon
6 лютого, 17:08

Київ

На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро
На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)
Квартира Януковича на Оболоні: який вигляд має житло і хто у ньому проживає
Квартира Януковича на Оболоні: який вигляд має житло і хто у ньому проживає
У лютому на Київщині народилося шість двієнь: де народжуваність найвища
У лютому на Київщині народилося шість двієнь: де народжуваність найвища
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду
Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
17K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
14K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
6656
Зупинка військової допомоги від США. Стало відомо, якого озброєння це стосується
6555
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Новини

Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Сьогодні, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua