Соратниця Ющенка назвала президента, який «відродив» Медведчука в Україні

Валентина Руденко: Медведчук зʼявився при владі Порошенка

Радниця колишнього президента України Віктора Ющенка Валентина Руденко розповіла, що обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик Віктор Медведчук повернувся на політичну арену за час президентства Петра Порошенка. Про це вона розповіла в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає «Главком».

Руденко зазначила, що Ющенко зробив так, що «Медведчука ніхто не чув, ніхто не бачив і не знав де він».

«Його не було п'ять років, от після майдану (Помаранчевої революції – «Главком») його не було ніде. Ніхто не знає, чи він був в Україні, чи він вже був у Москві. Ми не знали, де був Медведчук. І при Януковичу його не було, його не було в Україні. Він не мав ніяких медіа-ресурсів. Він з'явився тоді, коли була влада Петра Олексійовича Порошенка. Тоді він отримав усе, він отримав медіа-ресурс. Україна його зустріла радо, я б сказала», – розповіла вона.

Варто зазначити, що проросійська громадська організація, яку заснував кум Путіна Віктор Медведчук та, яка пропагувала об'єднання з Росією, була заснована ще у 2012 році, тобто за час каденції Віктора Януковича.

Валентина Руденко обіймала низку ключових посад у команді президента Віктора Ющенка. У 2005-2007 роках вона працювала радником президента України та очолювала Головну комунікаційну службу секретаріату президента. Згодом, у 2009-2010 роках, обіймала посаду заступниці голови секретаріату президента України. Руденко була одним із головних менеджерів у команді Ющенка. Із 2010 року до сьогодні залишається радницею Президента України, строк повноважень якого завершився – Віктора Андрійовича Ющенка.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик Віктор Медведчук у інтерв'ю для пропагандистського видання ТАСС заявив, що єдиною можливістю для майбутнього українського народу стане об'єднання з Росією.

«Треба облаштовувати майбутнє українського народу, і шлях тут один – об'єднання з Росією», – сказав Медведчук.

Кум Путіна заявив, що України як держави не існує, і відновленню не підлягає.

Варто зазначити, що заяви Медведчука пролунали у той час, коли в Україні тривають протести проти закону №12414, що обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП.

Очевидно, що його слова спрямовані на те, аби скористатися внутрішніми обставинами в Україні для загострення ситуації.

Як відомо, Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни.

Офіс генпрокурора склав обвинувачений акт стосовно Медведчука за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») і ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни», а саме: пособництво незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території).

Обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема, пʼятьох командирів полку «Азов».

12 квітня 2022 року СБУ провела спецоперацію із затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука.