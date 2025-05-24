Росія зробила цинічну заяву про удар по пору Одеси

Росіяни, нібито, знищили в порту військовий вантаж

Російські окупанти 23 травня завдали ракетного удару по порту Одеси, застосувавши дві балістичні ракети. Сьогодні ж Росія намагається цинічно виправдати цю смертоносну атаку. Як інформує «Главком», про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що за допомогою ракети типу «Іскандер» нібито було завдано удару по контейнеровозу зі 100 контейнерами з військовим вантажем, що здійснював перевезення в порт Одеса.

За їх словами, під час удару ЗС РФ по контейнеровозу з військовим вантажем у порту Одеси нібито сталася вторинна детонація і сильна пожежа.

Нагадаємо, Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, вісім поранені.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі.

До слова, російська армія атакувала Одещину 16 травня. Внаслідок удару в лікарні померла 55-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

«На жаль, сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожої атаки», – повідомили у відомстві. За повідомленням «Суспільного», жінка отримала опіки майже 80% поверхні тіла.

«Главком» повідомляв, що зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. Нагадаємо, за словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.