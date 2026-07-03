Під час обстрілу Києва 2 липня загинув працівник компанії «Балістика» Артем Діденко

Артем Діденко жив у будинку на Дарниці, в який росіяни поцілили ракетою 2 липня 2л026 року

Колеги згадують Артема як людину з великим серцем і світлою душею

Під час ліквідації наслідків масованого російського обстрілу Києва під завалами зруйнованого житлового будинку в Дарницькому районі знайшли тіло 33-річного Артема Діденка. Чоловік працював на виробництві бронеплит, які захищають українських військових на фронті. Про трагедію повідомили на офіційній сторінці компанії Balistyka, інформує «Главком».

До команди «Балістики» Артем Діденко долучився навесні 2023 року фото: «Балістика»

Артем Діденко народився 14 жовтня 1992 року. До команди «Балістики» він долучився навесні 2023 року. Чоловік працював на ділянці поклейки плит – виконував делікатну й відповідальну роботу: клеїв демпфери, відчищав їх та перевіряв на наявність дефектів. Хоча ця сфера була для нього новою, завдяки майстерності він швидко опанував справу.

Будинок, де жила родина Артема Діденка фото з Facebооk-сторінки Володимира Зеленського

«Артем обіцяв, що доробить чергову партію бронеплит, але російські окупанти його вбили. Ми все доробимо. Ти назавжди частина «Балістики». Помстимося», – наголосили в компанії.

Колеги згадують Артема як людину з великим серцем і світлою душею. За їхніми словами, він був інтровертом, але завжди залишався вірним, щирим і готовим прийти на допомогу. Він дуже любив рок-музику і завжди зустрічав людей із доброю посмішкою.

Колеги згадують Артема як людину з великим серцем і світлою душею фото: Balistyka

У загиблого чоловіка залишилися батьки, дружина та трирічний син Захар.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.