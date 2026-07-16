Влада Грузії дозволила знести відомий архітектурний символ епохи Саакашвілі

Футуристичні «Труби» в центрі грузинської столиці, що стали символом епохи масштабних реформ, невдовзі зникнуть з міського пейзажу

Мерія Тбілісі підтвердила видачу дозволу на демонтаж футуристичного комплексу «Труби Фуксаса» – одну з найвідоміших недобудов грузинської столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Interpressnews.

Про видачу дозволу на демонтаж повідомила мерія Тбілісі. Рішення ухвалили відповідно до постанови уряду Грузії від 6 травня 2025 року, яка передбачає будівництво готельного комплексу на цій території та може включати демонтажні роботи.

За інформацією 1TV.ge, архітектурна служба мерії Тбілісі видала дозвіл на демонтаж після позитивного висновку Ради з охорони культурної спадщини, до складу якої входять представники мерії та Міністерства культури Грузії.

Нагадуємо, комплекс «Труби Фуксаса» спроєктував італійський архітектор Массіміліано Фуксас як музично-виставковий центр. Будівництво розпочали у 2011 році за президентства Михайла Саакашвілі.

Після зміни влади та приходу до керівництва країною партії «Грузинська мрія» проєкт заморозили, а комплекс понад десять років залишався недобудованим. Його вважають одним із символів архітектурних проєктів епохи Саакашвілі.

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У 2022 році об'єкт придбав бізнесмен Давид Хідашелі, який планував зберегти архітектурну концепцію та відкрити в комплексі музеї, виставкові й конференц-зали. Однак цей проєкт не був реалізований. Навесні 2025 року об'єкт продали новому власнику, після чого умови приватизації змінили, дозволивши знесення будівлі та будівництво готелю.

Як повідомляє «Радіо Кавказ», рішення про демонтаж ще у травні 2025 року підтримали прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе та мер Тбілісі, генеральний секретар партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе. Обидва назвали комплекс таким, що не відповідає сучасному вигляду міста.