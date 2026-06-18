На Полтавщині рятувальники знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети

На території Полтавської області виявлено бойову частину ворожої ракети Х-101

Вибухотехніки у Полтавській області провели надскладну операцію з ліквідації бойової частини російської крилатої ракети Х-101. Смертоносний вантаж не здетонував під час падіння і становив величезну загрозу для місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що небезпечну знахідку виявили після чергового ворожого обстрілу. Російська ракета Х-101 впала, проте її головна частина залишилася цілою.

«На території Полтавської області виявлено бойову частину ворожої ракети Х-101, яка не здетонувала та несла смертельну небезпеку для оточуючих», – зазначили у відомстві.

Фахівці вибухотехнічної служби поліції провели детальний огляд об'єкта та підібрали безпечний алгоритм дій. Із суворим дотриманням безпекових протоколів боєприпас було приведено у відносно безпечний стан для транспортування. Головну частину ракети завантажили на спецтранспорт і вивезли на підготовлений підривний майданчик. Там її остаточно знищили шляхом контрольованого підриву.

Поліція закликає громадян бути максимально уважними:

У разі виявлення підозрілих предметів, схожих на уламки ракет чи безпілотників, категорично заборонено підходити до них чи чіпати руками.

Необхідно терміново викликати рятувальників (101) або поліцію (102).

«Главком» писав, що в Одесі поліцейські вибухотехніки провели надскладну операцію зі знешкодження ворожого безпілотника, який під час нічної атаки влучив у житловий будинок у Приморському районі, але не здетонував. Поліцейські за допомогою спеціального висотного обладнання змогли дістатися до бойової частини безпілотника, обережно вилучити її з конструкцій будинку та спустити на землю.

До слова, на Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили та знешкодили залишки ворожого боєприпасу. Уламки російської ракети було виявлено на відкритій території прямо посеред поля.