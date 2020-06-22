Через загрозу обвалу рятувальники припинили роботи всередині будинку, де стався вибух



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Рятувальники прибирають зруйновані конструкції Фото: КМДА

На місці працюють понад 200 осіб

Cтаном на 12 годину 22 червня у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух, проводяться роботи по прибиранню зруйнованих конструкцій із зовнішньої сторони будинку за допомогою КП-30 та автокрану.

У зв'язку із загрозою обвалу конструкцій роботи всередині будинку не проводяться. Для контролю за рухом будівельних робіт використовується тахіометр.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Наразі всього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 чоловік, а також кінологічний розрахунок.

Нагадаємо, вранці 21 червня у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, внаслідок якого обвалилися чотири поверхи однієї секції.

На місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

За останніми даними, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.