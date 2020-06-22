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    Вибух у будинку: рух частиною проспекту Григоренка повністю перекритий (фото)

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    Повністю перекритий рух на 100-метровій ділянці проспекту Петра Григоренка&nbsp; - Вибух у будинку: рух частиною проспекту Григоренка повністю перекритий (фото)
    Повністю перекритий рух на 100-метровій ділянці проспекту Петра Григоренка 
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    У будинку, де стався вибух, тривають рятувально-пошукові роботи

    Сьогодні, 22 червня, перекрито рух частиною проспекту Петра Григоренка через рятувально-пошукові роботи в будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де вранці 21 червня стався вибух.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    «Повністю перекритий рух на 100-метровій ділянці проспекту Петра Григоренка – від перехрестя проспект Петра Григоренка/вулиця Соломії Крушельницької до будинку №36 на проспекті Петра Григоренка», - йдеться в повідомленні.

    Наразі світлофорний об’єкт на проспекті Петра Григоренка, 36 не працює.

    Дорожня служба закликає водіїв врахувати цю інформацію, плануючи маршрут в районі житлового масиву Позняки.

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    Вибух у будинку: рух частиною проспекту Григоренка повністю перекритий (фото)
    Вибух у будинку: рух частиною проспекту Григоренка повністю перекритий (фото)

    Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

    Раніше повідомлялося6 що, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

    За останніми даними, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

    До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

    Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

    Кабмін розглядає питання компенсації мешканцям 40 квартир вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста. 

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.

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