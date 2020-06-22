Вибух у будинку: рух частиною проспекту Григоренка повністю перекритий (фото)



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Повністю перекритий рух на 100-метровій ділянці проспекту Петра Григоренка Фото: Центр організації дорожнього руху

У будинку, де стався вибух, тривають рятувально-пошукові роботи

Сьогодні, 22 червня, перекрито рух частиною проспекту Петра Григоренка через рятувально-пошукові роботи в будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де вранці 21 червня стався вибух.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Повністю перекритий рух на 100-метровій ділянці проспекту Петра Григоренка – від перехрестя проспект Петра Григоренка/вулиця Соломії Крушельницької до будинку №36 на проспекті Петра Григоренка», - йдеться в повідомленні.

Наразі світлофорний об’єкт на проспекті Петра Григоренка, 36 не працює.

Дорожня служба закликає водіїв врахувати цю інформацію, плануючи маршрут в районі житлового масиву Позняки.

Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося6 що, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

За останніми даними, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

Кабмін розглядає питання компенсації мешканцям 40 квартир вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.

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