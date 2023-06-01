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Загибель дітей у столиці через закрите укриття: Кличко направив до поліклініки комісію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель дітей у столиці через закрите укриття: Кличко направив до поліклініки комісію
У Деснянському районі столиці троє людей загинули, коли бігли в укриття, яке виявилося зачиненим
фото: КМВА

Віталій Кличко: «Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно»

До поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.

Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

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Теги: вибух Віталій Кличко смерть укриття влада поранення дитина

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