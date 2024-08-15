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У Києві з'явилась мініскульптура, присвячена прочитаним повідомленням: де шукати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві з'явилась мініскульптура, присвячена прочитаним повідомленням: де шукати
Мініскульптура «Прочитано» на Хрещатику в Києві
фото: проєкт «Шукай!», Facebook

Мініскульптуру присвятили всім, хто чекає на дві галочки довгими годинами та днями. Зокрема, рідним, які пишуть військовим та родичам на окупованих територіях

У столиці з'явилась мініскульптура «Прочитано» – дві галочки, які присвячені прочитаним повідомленням. Її встановили в межах проєкту «Шукай» біля книгарні на Хрещатику, 34.

Мініскульптуру присвятили всім, хто чекає на дві галочки довгими годинами та днями. Зокрема, рідним, які пишуть військовим та родичам на окупованих територіях.

Мініскульптуру присвятили всім, хто чекає на дві галочки довгими годинами та днями. Зокрема, рідним, які пишуть військовим та родичам на окупованих територіях
Мініскульптуру присвятили всім, хто чекає на дві галочки довгими годинами та днями. Зокрема, рідним, які пишуть військовим та родичам на окупованих територіях
фото: проєкт «Шукай!», Facebook

«Нехай щоразу, коли хтось натискатиме на кнопку скульптурки і галочки світитимуться, сотні людей по всій країні бачитимуть бажаний статус «Прочитано» у своїх месенджерах», – йдеться в повідомленні.

Проєкт «Шукай!» – мистецький задум, що розповідає історію Києва у бронзових мініскульптурках. Його створили для того, щоб пізнавати історію столиці без гіда.

Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про її створення
Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про її створення
фото: проєкт «Шукай!», Facebook

Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про її створення.

Нагадаємо, до цього у Києві було встановлено вже 15 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них - скульптурку Кирила Кожум’яки на Рибальському острові.

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Теги: Київ історія памятник відео

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