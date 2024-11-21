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Який радіаційний фон у столиці: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Який радіаційний фон у столиці: моніторинг від КМДА
фото: glavcom.ua

Індекс якості повітря у місті дуже низький 

Станом на 08:00 21 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 2.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 1.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 2.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 15.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 245.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 30.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 2.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 1.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 2.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 11.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 255.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 34.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.129 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 11.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 8.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 45.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 481.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 25.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.126 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 5.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 5.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 45.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 11.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 664.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 51.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 2.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 2.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 1 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 391.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 38.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 19.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.128 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 3.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 2.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 1.7 мкг/м3;
  • озон – 14.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 466.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 39.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 28.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.123 мкЗв/год.

Нагадаємо, як попередили синоптики, сьогодні у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. 

Теги: повітря радіація екологія

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