Києво-Печерську лавру перевіряють на наявність коштовностей і святинь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перевірку почали з Ближніх і Дальніх печер Лаври

Перевірку організували Мінкульт і Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Спеціальна Комісія, до складу якої увійшли співробітники Міністерства культури та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, почали перевірку святинь, які розміщуються у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляється на сайті УПЦ МП.

«Метою Комісії є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, які були передані Києво-Печерській лаврі, починаючи з 1988 року — з моменту відкриття монастиря після відродження», - йдеться у повідомленні.

У середу, 28 листопада, члени Комісії розпочали перевірку наявності мощей у Ближніх і Дальніх печерах лаври.

Робота Комісії відбувається під наглядом монахів, наглядачів печер та членів Духовного собору обителі.

На прохання намісника обителі, митрополита Павла, огляд алтарних приміщень лаврських храмів здійснюється виключно чоловіками, оскільки жінкам забороняється знаходитися в церковному олтарі, зазначили в УПЦ МП.

Ця перевірка відбувається вперше за 30 років.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.