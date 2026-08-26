США призупинили оформлення імміграційних віз по всьому світу: названо причину

Пауза стосується саме імміграційних віз, які дають право на переїзд до США для постійного проживання

Рішення стало частиною ширшої імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа, яка передбачає посилення перевірок іноземців

Державний департамент США призупинив проведення співбесід для заявників на імміграційні візи в американських посольствах і консульствах по всьому світу. Водночас йдеться саме про імміграційні візи — туристичні, студентські та інші неімміграційні документи це рішення не охоплює. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пояснення адміністрації Трампа, пише «Главком».

Причиною у Держдепартаменті назвали глобальну програму навчання консульських працівників. Їх мають додатково підготувати до перевірки заявників, зокрема для визначення того, чи можуть вони стати залежними від державної допомоги у США. Американська влада також заявила, що хоче забезпечити більш комплексну та однакову оцінку заяв на отримання імміграційних віз.

За даними журналістів, заявникам, які вже мали призначені співбесіди, почали повідомляти про їхнє перенесення. Нові дати мають повідомити пізніше, однак Держдепартамент поки не назвав конкретних термінів відновлення звичайного графіка. Рішення стало частиною ширшої імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа, яка передбачає посилення перевірок іноземців та обмеження як нелегальної, так і легальної міграції до США.

Водночас це не означає повного припинення видачі всіх американських віз. Пауза стосується саме імміграційних віз, які дають право на переїзд до США для постійного проживання. Неімміграційні візи, зокрема туристичні та студентські, під це рішення не підпадають.

Окремо Держдепартамент уже застосовує обмеження щодо громадян низки країн, які вважаються такими, що мають підвищений ризик залежності від американських державних виплат. Однак ці заходи відрізняються від нинішньої глобальної паузи у проведенні співбесід. Варто нагадати, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тис. туристичних та ділових віз іноземців. У разі ухвалення рішення воно може стати найбільшим одноразовим масовим анулюванням віз в історії Сполучених Штатів.