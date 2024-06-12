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КиївПрайд 2024: організатори визначилися із місцем проведення акції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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КиївПрайд 2024: організатори визначилися із місцем проведення акції
Учасники Маршу рівності вирішили провести акцію на вулицях Києва, але неподалік укриття
фото: з відкритих джерел

У марші планують взяти участь 500 людей

Марш КиївПрайд, як і очікувалося, відбудеться 16 червня у столиці, але проходитиме не у столичному метро, а на вулиці неподалік від укриття. У акції планують взяти участь 500 учасників. Про це повідомила голова правління ГО «КиївПрайд» Анна Шаригінапід час брифінгу.

«Щодо безпеки, то з поліцією обговорено маршрут повністю, обговорено план заходу. Ми здійснюємо певні заходи безпеки як організатори, зокрема, те, що марш буде закритий, лише за попередньою реєстрацією. Це також є одним із заходів безпеки. Марш відбудеться на вулицях Києва, але це буде неподалік від укриття, так само як рекомендують інструкції і ми їх будемо дотримуватися», – сказала Шаригіна.

Вона додала, що в марші планують взяти участь 500 людей. «Ці учасники будуть як індивідуальні активісти та активістки, так і організовані колони і також буде велика кількість дипломатів, а також представників міжнародної спільноти», – додала Шаригіна.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що 16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві в 2021 році. У зв'язку з воєнним станом, подія відбудеться в київському метро, і долучитися до неї зможе не більше 500 осіб.

Тоді команда КиївПрайду повідомила, що наразі веде переговори з військовою адміністрацією щодо організації маршу. Повний розклад подій буде опублікований пізніше на Instagram-сторінці КиївПрайду.

Організатори запевнили, що Марш рівності відповідатиме безпековим вимогам і буде узгодженим із владою. Однак названу локацію (київське метро) не погодили з міською держадміністрацією.

У КМДА закликали обрати іншу локацію задля безпеки учасників заходу та пасажирів, оскільки метро є інфраструктурою подвійного призначення. Опісля у КиївПрайді заявили, що можуть провести марш і без дозволу міської влади.

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Теги: Київ ЛГБТ

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