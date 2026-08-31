Київщина прощається з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем

Тарас Дідич очолював Дмитрівську громаду понад 30 років

У Дмитрівці Бучанського району прощаються з очільником громади Тарасом Дідичем, який загинув унаслідок російської атаки та подальшої детонації на складах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Прощання з Тарасом Дідичем

Провести в останню путь Тараса Дідича біля його будинку зібралося близько сотні людей – місцеві мешканці, колеги та голови інших громад Київської області. Поховають його на Дмитрівському кладовищі.

На виїзді з Дмитрівки автівки зупинилися, віддаючи шану загиблому голові громади Тарасу Дідичу фото: Марія Юркян/hromadske

На церемонії прощання були присутні урядовці та представники обласної влади.

«Він любив і продовжує любити з небес свої населені пункти. Людей, які його так цінували і підтримували… Це дійсно герой сьогодення, наш друг, товариш, який показав, як потрібно любити свою Батьківщину…», – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Траурна процесія направляється на місцеве кладовище фото: Марія Юркян/hromadske

Що відомо про Тараса Дідича

Тарас Дідич народився 4 березня 1961 року в с. Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області.

У 1984 році закінчив Київський політехнічний інститут.

На посаді сільського голови Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області працював із листопада 1994 року. У жовтні 2010 року був обраний на посаду в п'яте.

Нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ст.», Орденом Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Орденом Української Православної Церкви Преподобного Іллі Муромця ІІІ ст., Орденом Христа Спасителя.

Тарас Дідич загинув увечері 28 серпня, одним із перших прибувши на місце влучання ворожих безпілотників у селі Мила, аби допомогти людям та організувати рятувальні роботи.