Продавали дівчат у секс-рабство до Азії: на Київщині викрито канал торгівлі людьми

Зловмисники розміщували у мережі оголошення про нібито високооплачувану роботу за межами України

Правоохоронці Київщини викрили діяльність групи осіб, які, за даними слідства, вербували жінок віком від 17 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі та поліції Київщини, інформує «Главком».

Для пошуку жінок зловмисники використовували Telegram, де розміщували оголошення про нібито високооплачувану роботу за межами України, зокрема в країнах Азії. Насправді йшлося про надання сексуальних послуг.

Затримання підозрюваного фото: поліція Київщини

Як повідомили у прокуратурі, однією з таких пропозицій зацікавилася 25-річна жінка, яка шукала можливість заробити гроші на лікування матері. За даними слідства, один з організаторів схеми знав про її скрутне становище та скористався цим.

«Жінці запропонували виїхати до Бейрута у Лівані. Їй надали рекомендації щодо придбання квитків, контролювали маршрут та інструктували щодо подальшої поїздки. 17 серпня вона мала вирушити автобусом з Києва до Кишинева, а звідти – до Бейрута», – йдеться у повідомленні.

Переписка жінки з одним із підозрюваних фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці запобігли її виїзду за кордон та затримали підозрюваного в організації схеми.

У поліції повідомили, що під час обшуків у фігурантів виявили та вилучили докази, які підтверджують протиправну діяльність. Затриманого підозрюваного відправили під варту без права на заставу. Йому інкримінують торгівлю людьми – ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, міжнародна правоохоронна операція Global Chain допомогла викрити масштабні мережі торгівлі людьми, що діяли на чотирьох континентах. За кілька днів правоохоронці затримали понад тисячу підозрюваних та виявили більш як дві тисячі постраждалих. Операція Global Chain проводилася з 8 по 12 червня за участю правоохоронних органів із 59 країн Африки, Америки, Азії та Європи. Під час спецоперації було виявлено 2 070 жертв торгівлі людьми, затримано 1 024 підозрюваних та розпочато 465 кримінальних розслідувань.

Також у Києві правоохоронці ліквідували масштабну злочинну організацію, яка під приводом ескорт-послуг втягувала молодих дівчат у заняття проституцією. Зловмисники діяли у всіх великих обласних центрах України та Польщі, їхній щомісячний дохід становив щонайменше 5 млн грн.