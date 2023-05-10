На західному кордоні запрацювала електронна черга: перелік пунктів пропуску

Поки що електронною чергою можуть скористатися тільки водії вантажівок

Послуга стане доступною для водіїв автобусів і легкових авто влітку

У пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система електронної черги – «єЧерга». Поки що нею можуть скористатися тільки водії вантажівок, але планується, що влітку послуга стане доступною для автобусів і легкових авто. Про це пише Урядовий портал.

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Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон у таких пунктах пропуску:

«Ягодин – Дорогуськ»;

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Краківець – Корчова»;

«Шегині – Медика»;

«Устилуг – Зосин»;

«Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону);

«Ужгород – Вишнє-Нємецьке»;

«Тиса (Чоп) – Захонь»;

«Порубне – Сірет»;

«Могилів-Подільський – Отач»;

«Дякове – Халмеу»;

«Мамалига – Крива»;

«Старокозаче – Тудора»;

«Виноградівка – Вулкенєшть»;

«Орлівка – Ісакча»;

«Рені – Джюрджюлешть».

Записатися до електронної черги можна на сайті або в мобільному застосунку «єЧерга».

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Зареєструвавшись, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття до пункту пропуску.

Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні, зазначають на Урядовому порталі.

Попередньо, для автобусів запис буде доступний із липня, а для легкових автомобілів – із серпня цього року.

Зауважимо, уперше електронна черга запрацювала у грудні 2022 року в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», що на кордоні з Польщею. Послуга безоплатна, проте наразі нею можуть скористатися тільки водії вантажівок.