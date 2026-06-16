Вибито понад 60 вікон: через обстріл Києва постраждала оранжерея на ВДНГ (фото)

У багатьох павільйонах та локаціях ВДНГ вибило вікна, є пошкодження інфраструктури

Унаслідок масованого обстрілу Києва 15 червня 2026 року постраждала територія ВДНГ (Національний комплекс «Експоцентр України»). Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook, інформує «Главком».

Незважаючи на обстріл, ВДНГ відкритий для відвідувачів фото: Національний комплекс «Експоцентр України»

У багатьох павільйонах та локаціях вибило вікна, є пошкодження інфраструктури. Особливо сильно постраждала Оранжерея – там вибито 62 вікна.

Вибиті вікна на території ВДНГ фото: Національний комплекс «Експоцентр України»

фото: Національний комплекс «Експоцентр України»

Доріжки під будівлями досі усипані битим склом фото: Національний комплекс «Експоцентр України»

Зазначається. що команда ВДНГ, резиденти та партнери вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути простір до звичного ритму життя.

Незважаючи на пошкодження, ВДНГ відкритий для відвідувачів.

Що відомо про ВДНГ

ВДНГ було відкрито 6 липня 1958 року фото: vdng.ua

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) пройшов тривалий шлях трансформації від інструменту радянської тоталітарної пропаганди до сучасного культурно-просвітницького парку. Його будівництво тривало з 1952 по 1958 рік у межах післявоєнної відбудови Києва на місці приміського хутора Червоний трактир. Комплекс, спроєктований інститутом «Дніпромісто», відкрився 6 липня 1958 року як архітектурний шедевр радянського необароко. Він зайняв 287 гектарів території та налічував понад 180 будівель, 19 з яких сьогодні мають статус історико-культурних пам'яток України.

У свою «золоту еру», що тривала до 1991 року, ВДНГ діяв як головний виставковий центр та «рекламна агенція держави» з постійним колективом близько 1500 людей. Фасади його павільйонів прикрашали монументальні барельєфи свинарок і пастухів, а серед локацій виділявся унікальний повнорозмірний макет вугільної шахти. Об'єкт мав світове значення, через що його відвідували такі лідери, як Шарль де Голль, Маргарет Тетчер та Хо Ші Мін. Проте після розпаду СРСР комплекс зник із фокуса уваги влади. Період з 1991 по 2015 роки став часом занепаду та забуття: ВДНГ програв конкуренцію у виставковому бізнесі, приймав лише другорядні події та перетворився на системно збитковий об'єкт.

Новий етап відродження розпочався у червні 2015 року з приходом нових команд менеджерів. Комплекс почали перетворювати на культурно-інноваційний центр, презентувавши Концепцію розвитку на найближчі 40 років. Експоцентр став головним івент-майданчиком України для таких подій, як музичний фестиваль Atlas Weekend та «Кураж Базар».

Останні роки ознаменувалися глибоким переосмисленням радянського минулого комплексу. Протягом 2025–2026 років на замовлення ВДНГ команда відомих українських кураторів, істориків та архітекторів провела масштабне міждисциплінарне дослідження «(НЕ)виставка». Проєкт дослідив історичні, архітектурні та ідеологічні особливості Експоцентру та визначив місце його спадщини в історії української культури. Результати цієї роботи представили на презентації з публічною дискусією, де також вперше відкрили для широкого загалу історичне панно в аванзалі павільйону № 1.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.