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Микола Калашник представив голову Броварської райдержадміністрації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Микола Калашник представив голову Броварської райдержадміністрації
Калашник побажав Віталію Бігуну сил та мудрих рішень
фото: з Facebook-сторінки Миколи Калашника

З листопада 2025 року Віталій Бігун виконував обов’язки голови Броварської РДА

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник представив голову Броварської районної державної адміністрації Віталія Бігуна. Розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 12 червня 2026 року №58/2026-рп Віталія Віталійовича Бігуна призначено головою Броварської районної державної адміністрації Київської області. Про це інформує «Главком» із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

«Для команди Київщини це призначення є закономірним. Із листопада 2025 року Віталій Віталійович виконував обов’язки голови Броварської РДА та за цей час зарекомендував себе як професійний, відповідальний та ефективний керівник. Разом пройшли непростий осінньо-зимовий період, працювали над питаннями безпеки, життєзабезпечення громад, підтримки людей та виконанням завдань, які ставить перед нами президент України», – зазначив Микола Калашник.

Броварський район об’єднує вісім територіальних громад і 125 населених пунктів. Це один із найбільших та найпотужніших районів Київщини, який має вагомий економічний потенціал і відіграє важливу роль у розвитку області.

Начальник КОВА констатував, що попереду багато роботи – підтримка громад, відновлення, розвиток економіки, реалізація державних програм та створення нових можливостей для людей.

Відомо, що раніше Бігун працював у Дарницькій районній державній адміністрації, де очолював відділ з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду. 

Нагадаємо,  4 червня, Кабінет міністрів погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій. Йдеться про звільнення Романова Дмитра Володимировича з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області та Дудки Юрія Степановича з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Теги: президент Микола Калашник Київщина Бровари

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