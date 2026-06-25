Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією

Щодня до Криму та з Криму курсуватимуть сім поїздів

Скорочується кількість поїздів «Таврія», що курсують до РФ з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званого главу окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

За даними окупанта, щодня до Криму та з Криму курсуватимуть сім поїздів, а саме:

поїзд № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

поїзд № 27/28 Москва – Сімферополь;

поїзд № 91/92 Москва – Севастополь;

поїзд № 315/316 Адлер – Сімферополь;

поїзд № 179/180 Санкт-Петербург – Євпаторія;

№ 453/454 Москва – Сімферополь;

№ 17/18 та № 167/168 Москва – Сімферополь.

«Вищезазначені поїзди курсують до та від станції Керч-Південна. Інші поїзди, що курсують у цьому сезоні, скасовуватимуться поступово, протягом двох тижнів», – додав Аксьонов.

Раніше Аксьонов повідомляв, що на маршруті до Криму курсує 14 пар поїздів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня окупований Крим знову накрила хвиля вибухів – від Сакського й Бахчисарайського районів до Керченського напрямку. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Сімферополі, Ялті та Євпаторії, через що в містах на деякий час зникало світло.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.