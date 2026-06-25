Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією
фото: Aksenov82/Telegram

Щодня до Криму та з Криму курсуватимуть сім поїздів

Скорочується кількість поїздів «Таврія», що курсують до РФ з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званого главу окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

За даними окупанта, щодня до Криму та з Криму курсуватимуть сім поїздів, а саме:

  • поїзд № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;
  • поїзд № 27/28 Москва – Сімферополь;
  • поїзд № 91/92 Москва – Севастополь;
  • поїзд № 315/316 Адлер – Сімферополь;
  • поїзд № 179/180 Санкт-Петербург – Євпаторія;
  • № 453/454 Москва – Сімферополь;
  • № 17/18 та № 167/168 Москва – Сімферополь.

«Вищезазначені поїзди курсують до та від станції Керч-Південна. Інші поїзди, що курсують у цьому сезоні, скасовуватимуться поступово, протягом двох тижнів», – додав Аксьонов.

Раніше Аксьонов повідомляв, що на маршруті до Криму курсує 14 пар поїздів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня окупований Крим знову накрила хвиля вибухів – від Сакського й Бахчисарайського районів до Керченського напрямку. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Сімферополі, Ялті та Євпаторії, через що в містах на деякий час зникало світло.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Читайте також:

Теги: Крим росія війна Сергій Аксьонов залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий аеродром знаходиться у Воронежі
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
27 травня, 07:39
Влада очікує за підсумками року близько 300 млрд рублів
Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни
2 червня, 04:00
В Україні триває 1565-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року
7 червня, 08:13
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
7 червня, 06:24
Загальна вартість проданого товару перевищила 19 млн євро
Польська фірма таємно возила елітні авто до Росії в обхід санкцій
10 червня, 03:23
Кремль вже п'яте збільшує чисельність армії за час повномасштабної війни
Путін збільшив кількість військових в армії РФ
12 червня, 20:35
Російська балістична ракета «Орєшнік»
Чому Росія атакує Україну «Цирконами» і «Орєшніками»: Генштаб назвав головну мету
14 червня, 16:35
Вибори до Державної думи РФ заплановані на 20 вересня 2026 року
Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре
15 червня, 16:39
На полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Зеленського та Трампа
Kyiv Independent: Трамп закликав Зеленського до сміливіших дій щодо РФ 
23 червня, 16:14

Події в Україні

Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС: перші деталі
Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС: перші деталі
У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА
У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА
Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією
Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією
Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків
Атака на автозаправку в Запоріжжі: фото наслідків
Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026 року
Росія вдарила по АЗС у Сумах
Росія вдарила по АЗС у Сумах

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua