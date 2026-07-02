Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 2 липня зазнав руйнувань автосалон Porsche на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv24.

Йдеться про об'єкт компанії у селі Чубинське на Бориспільському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу там спалахнула пожежа, яка повністю знищила кілька автомобілів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будівлю, де зберігалися машини.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Точна кількість згорілих авто та загальна сума збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Російська атака на Київ у ніч на 2 липня зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівників. Під час ліквідації наслідків масованого обстрілу міста Києва на 59 різних локаціях одночасно працювало 110 бригад екстреної медичної допомоги, які рятували життя містян та надавали невідкладну допомогу постраждалим безпосередньо на місцях прильотів.