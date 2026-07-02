Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю та знищено кілька автомобілів
фото: Kyiv24

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 2 липня зазнав руйнувань автосалон Porsche на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv24.

Йдеться про об'єкт компанії у селі Чубинське на Бориспільському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу там спалахнула пожежа, яка повністю знищила кілька автомобілів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будівлю, де зберігалися машини.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Точна кількість згорілих авто та загальна сума збитків наразі встановлюються. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Російська атака на Київ у ніч на 2 липня зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівників. Під час ліквідації наслідків масованого обстрілу міста Києва на 59 різних локаціях одночасно працювало 110 бригад екстреної медичної допомоги, які рятували життя містян та надавали невідкладну допомогу постраждалим безпосередньо на місцях прильотів.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині сталося ДТП з неповнолітнім потерпілим
ДТП у Броварах: Nissan збив 14-річного пішохода
5 червня, 13:05
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Київ: через наслідки російської атаки перекрито рух на кількох вулицях
15 червня, 06:56
Ліквідація пожежі на місці влучання російського дрона на Київщині 11 червня 2026 року
Удар по Бориспільщині: ліквідація пожежі на інфраструктурному об'єкті триває (фото)
12 червня, 01:29
Унаслідок влучання виникла пожежа й постраждав костюмний цех кіностудії імені Довженка
Росіяни вдарили по кіностудії імені Довженка: знищено найстарішу костюмну колекцію України
15 червня, 08:22
Водієві загрожує відповідальність за заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості
Переходив дорогу у невстановленому місці: на Вишгородщині легковик збив пішохода
16 червня, 09:27
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Вибухнули газові балони: на Бориспільщині у пожежі загинув літній чоловік
17 червня, 11:44
23-річний водій автомобіля Acura TLX не впорався з керуванням, з'їхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на дерево
На Обухівщині автівка врізалася в дерево, 22-річна пасажирка загинула
17 червня, 15:50
Ситуація на фронті 24 червня
148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026
24 червня, 22:20
Завдяки оперативним розшуковим діям правоохоронці «по гарячих слідах» встановили місцезнаходження нападника
Завдав сім ударів ножем у груди: затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонера на Фастівщині
30 червня, 12:41

Новини

Атака на столицю: унаслідок падіння ракети на Печерську утворилася вирва (фото)
Атака на столицю: унаслідок падіння ракети на Печерську утворилася вирва (фото)
РФ вдарила по Києву: пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі (оновлено)
РФ вдарила по Києву: пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі (оновлено)
У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу
У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу
Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському
Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Удар по Києву: у лікарнях перебувають троє дітей, однорічного хлопчика прооперовано
Удар по Києву: у лікарнях перебувають троє дітей, однорічного хлопчика прооперовано

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua