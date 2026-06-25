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Сили безпілотних систем показали наслідки нічної атаки на Крим

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сили безпілотних систем показали наслідки нічної атаки на Крим
Українські безпілотники уразили майже 40 цілей у Криму
скриншот з відео

Під ударом опинилися 38 військових і логістичних об'єктів окупантів, серед яких ТЕС, нафтобаза, радіолокаційні станції та електропідстанції

Сили безпілотних систем України оприлюднили результати масштабної нічної операції проти російських військових об'єктів в окупованому Криму. Загалом під удар потрапили 38 цілей, серед яких об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, логістичні вузли, радіолокаційні станції та засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву командувача СБС Роберта Бровді «Мадяра».

В операції брали участь одразу кілька підрозділів Сил безпілотних систем, які завдали ударів по об'єктах окупантів в оперативній глибині. Серед уражених цілей – три берегові радіолокаційні станції: «МР-231» у селищі Мирний, а також дві РЛС «Нева-Б» у населених пунктах Морське та Заозерне.

Крім того, українські військові завдали ударів по ключових енергетичних об'єктах окупованого півострова. Під ураження потрапили Таврійська ТЕС у Сімферополі, електропідстанції ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь» та ПС330 кВ «Сімферопольська».

Також були атаковані об'єкти паливної інфраструктури, зокрема нафтобаза у Джанкої та дві газові компресорні станції поблизу Журавлівки та Ключів. Окремо командувач СБС повідомив про ураження зенітної установки ЗУ-23-2 неподалік населеного пункту Кумове.

До проведення операції були залучені військовослужбовці 1-го та 20-го окремих центрів Сил безпілотних систем, 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», підрозділу «Фенікс» та 412-ї окремої бригади СБС Nemesis.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим дрон ракетна атака

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