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На Полтавщині ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Полтавщині ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті (фото)
Інформації про загиблих та травмованих не надходило
фото: ДСНС Полтавщини

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об’єкті, що виникла внаслідок російської атаки на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У ніч на 25 червня внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів промисловості.

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Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Інформації про загиблих та травмованих не надходило.

До слова, російська терористична армія також атакувала Полтавський район 21 червня. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Тоді 21 червня в Полтавській громаді було оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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Теги: пожежа Полтавщина ДСНС

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