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На Прикарпатті дворічний хлопчик застряг головою в пісочниці

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Прикарпатті дворічний хлопчик застряг головою в пісочниці
Дитина застрягла в конструкції пісочниці
Скриншот

Рятувальникам довелося розрізати дерев’яну конструкцію

У Калуші дворічний хлопчик застряг головою між дерев’яними елементами пісочниці на дитячому майданчику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Виклик надійшов рятувальникам увечері 22 липня. На місце приїхали працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Щоб звільнити дитину, рятувальники обережно розрізали частину дерев’яної конструкції спеціальним інструментом. Після цього хлопчика визволили.

Рятувальники визволили дитину

На щастя, дитина не постраждала. У ДСНС закликали батьків уважно стежити за дітьми під час ігор на майданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку без нагляду дорослих.

Нагадаємо, у травні ДСНС уперше від початку повномасштабної війни залучила авіацію до цивільної медичної місії. Гвинтокрил доправив донорську печінку до київського «Охматдиту» для восьмимісячного хлопчика. Орган доставили за півтори години, що дало лікарям змогу вчасно провести трансплантацію. Операція тривала 14 годин, а через місяць дитину виписали з лікарні.

Також у червні в Україні виявили низку небезпечних дитячих іграшок. У нічниках, наборах для мильних бульбашок, музичних телефонах та інших товарах зафіксували значне перевищення вмісту кадмію і свинцю, а окремі вироби могли спричинити травмування, удушення або займання. Батьків закликали припинити користуватися такою продукцією та повідомляти про неї Держпродспоживслужбу.

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Теги: ДСНС Івано-Франківщина діти рятувальники

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