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На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме обмеження руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме обмеження руху
Часткове обмеження транспортного руху у звʼязку з очищенням зливоприймальної системи шляхопроводу
фото: КМДА

Роботи проводитимуть з 9:00 до 18:00 із частковим обмеженням третьої смуги руху в обох напрямках руху

Завтра, 25 січня, на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме часткове обмеження транспортного руху у звʼязку з очищенням зливоприймальної системи шляхопроводу. Про це інформує КК «Київавтодор».

Зокрема, роботи проводитимуть з 9:00 до 18:00 із частковим обмеженням третьої смуги руху в обох напрямках руху. 

На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме часткове обмеження транспортного руху
На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме часткове обмеження транспортного руху
інфографіка «Київавтодор»

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 25 січня до 7 лютого на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі тимчасово буде  обмежено рух транспорту. У цей період на цій ділянці фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні. Також 25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Також цими вихідними, 25 та 26 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Так,  25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Також 26 січня буде змінено маршрут автобусів  № 31.

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Теги: Київ дороги Київавтодор обмеження

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