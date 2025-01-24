На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме обмеження руху

Роботи проводитимуть з 9:00 до 18:00 із частковим обмеженням третьої смуги руху в обох напрямках руху

Завтра, 25 січня, на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме часткове обмеження транспортного руху у звʼязку з очищенням зливоприймальної системи шляхопроводу. Про це інформує КК «Київавтодор».

Зокрема, роботи проводитимуть з 9:00 до 18:00 із частковим обмеженням третьої смуги руху в обох напрямках руху.

На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме часткове обмеження транспортного руху інфографіка «Київавтодор»

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 25 січня до 7 лютого на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі тимчасово буде обмежено рух транспорту. У цей період на цій ділянці фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні. Також 25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Також цими вихідними, 25 та 26 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Так, 25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Також 26 січня буде змінено маршрут автобусів № 31.