У Голосіївському районі через атаку РФ згоріло три поверхи будинку

Екстрені служби ліквідовують наслідки ворожої атаки

Внаслідок російського обстрілу у ніч проти 2 липня у Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа на трьох верхніх поверхах житлової багатоповерхівки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила старша інспекторка зі зв'язків із громадськістю Голосіївського управління поліції Анжеліка Федорченко, інформує «Главком» із посиланням на Новини.Live.

Повідомляється, що російська атака призвела до руйнування та загоряння у висотному будинку в Голосіївському районі Києва, де наразі екстрені служби ліквідовують наслідки. Тим часом правоохоронці фіксують перші звернення від власників пошкоджених осель.

Пожежа охопила 18, 19 та 20 поверхи житлового багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва. На місці події одразу розгорнули роботу екстрені служби, зокрема рятувальники ДСНС, поліцейські та фахівці-вибухотехніки, які досі займаються ліквідацією займання та фіксацією наслідків обстрілу.

За словами представниці правоохоронних органів, згідно з попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Водночас до поліції вже встигли звернутися двоє місцевих мешканців, чиї квартири зазнали пошкоджень через цей удар.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена.