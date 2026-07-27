Мер Харкова назвав стратегічні пріоритети бюджетної політики

Асоціація прифронтових громад готує пакет ініціатив для нового уряду та парламенту

Асоціація прифронтових міст та громад розпочала підготовку пакета законодавчих і бюджетних ініціатив, які планує представити новому складу Кабінету Міністрів та Верховній Раді. Їхня мета – сформувати комплексну державну політику підтримки прифронтових територій, внутрішньо переміщених осіб та заходів з подолання бідності. Про це під час засідання членів правління Асоціації прифронтових міст та громад заявив голова Асоціації, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він наголосив, що після оновлення уряду Асоціація прифронтових міст та громад має активізувати роботу над консолідованими пропозиціями від громад. Сьогодні Асоціація об’єднує понад 300 громад, тому її позиція має стати основою для системних державних рішень для розвитку та підтримки прифронтових територій.

Під час засідання Ігор Терехов представив три ключові напрями, на яких Асоціація планує зосередити свою роботу: комплексна підтримка прифронтових громад, нова державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб та формування спільної позиції у бюджетному процесі на 2027–2029 роки.

Говорячи про підтримку прифронтових громад, голова Асоціації прифронтових міст та громад наголосив на необхідності створення економічних стимулів для місцевого бізнесу.

«Бізнес залишає прифронтові території не через відсутність патріотизму. Він їде тоді, коли держава залишає його наодинці з війною», – зазначив Терехов.

Він запропонував запровадити знижену ставку податку на прибуток для підприємств, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій, за умови сплати не менше 90% місцевих податків до бюджету громади.

Крім того, за його словами, необхідно розширити коло підприємств, які можуть користуватися державним механізмом гарантування кредитних зобов’язань, збільшивши граничний показник їхнього річного доходу з 50 до 100 мільйонів гривень.

Також Терехов повідомив, що народні депутати вже підготували законопроєкт, спрямований на державну підтримку працівників, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад. Документ передбачає додаткові гарантії, фінансову підтримку, соціальний захист і страхування для людей, які щодня працюють в умовах постійної небезпеки.

Окремим блоком Терехов зупинився на питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб. Він наголосив, що державна політика має змінити вектор – від адміністрування статусу до повноцінної інтеграції людей у нові громади.

«Люди не повинні роками жити між «вже не вдома» і «ще не вдома». Державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб має бути спрямована не на адміністрування статусу переселенця, а на якнайшвидше повернення людини до повноцінного життя», – підкреслив він.

Терехов запропонував створити єдину систему супроводу ВПО, що включатиме логістичні центри та електронні маршрути інтеграції.

Серед конкретних ініціатив – підвищення допомоги переселенцям до 4,5 тисячі гривень протягом перших шести місяців після переміщення незалежно від доходу родини, а також створення додаткового механізму вступу до закладів вищої освіти у прифронтових містах для молоді, яка не змогла скласти НМТ. Така ініціатива одночасно підтримає прифронтові виші та дасть шанс українській молоді навчатись на батьківщині, а не фінансувати закордонну освіту.

Ключовим пріоритетом цієї політики Терехов назвав забезпечення житлом. За його словами, держава має створити механізми довгострокової оренди, розвитку соціального житла, доступної іпотеки, а також компенсації за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях.

Третім напрямом стало формування спільної позиції Асоціації прифронтових міст та громад у бюджетному процесі на 2027 рік та Бюджетної декларації на 2028–2029 роки.

Ігор Терехов заявив, що боротьба з бідністю має стати одним із головних пріоритетів державної політики поряд із фінансуванням Сил оборони.

Він запропонував знизити ставку ПДВ до 5% на соціально значущі товари – продукти харчування, лікарські засоби та дитячі товари, посилаючись на європейську практику. Також він виступив за підвищення мінімальної заробітної плати до 10 тисяч гривень і мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень із 1 січня 2027 року.

Окрему увагу Терехов приділив фінансуванню безпекових потреб громад.

«Безпекова ситуація повинна стати одним з головних критеріїв розподілу коштів. Для громад на територіях активних бойових дій необхідно скасувати вимогу співфінансування проєктів, а для територій можливих бойових дій – зменшити його до 5%», – наголосив він.

Також він запропонував запровадити щорічні безпекові плани для областей, міст і громад, передбачивши окрему державну субвенцію на будівництво укриттів, фортифікації, резервне енергозабезпечення та системи оповіщення.

На завершення засідання голова Асоціації прифронтових міст та громад закликав членів правління надати свої пропозиції до Асоціації. Він також повідомив, що особисто супроводжуватиме підготовлений пакет ініціатив у парламенті, профільних міністерствах та комітетах Верховної Ради.

«Сила нашої Асоціації в тому, що ми представляємо весь український прифронт. Саме тому наш голос має звучати як єдина консолідована позиція сотень громад. Від цього залежить, чи збережемо ми людей, які продовжують жити та працювати біля фронту», – підсумував Терехов.