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На Виноградарі горіла багатоповерхівка, є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Виноградарі горіла багатоповерхівка, є жертви
На місці залучалось 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 53 чоловіка особового складу
фото: ДСНС

Займання виникло у квартирі на сьомому поверсі

У ніч на 22 листопада у Подільському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці зі смертельними наслідками. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як розповіли рятувальники, займання виникло у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Світлицького, 24-А.

На Виноградарі горіла багатоповерхівка, є жертви фото 1

«22 листопада о 01:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Світлицького, 24-А, що у Подільському районі столиці. На місці було встановлено, що загоряння сталося в одній із кімнат на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Пожежу було ліквідовано о 02:47 на площі 10 кв. м. В ході гасіння було виявлено тіло чоловічої статі 1965 р.н. Також внаслідок пожежі постраждало дві жінки, після огляду медиками від госпіталізації вони відмовились. Ще 28 осіб було виведено рятувальниками з верхніх поверхів на свіже повітря», – йдеться у повідомленні.

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На місці залучалось 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 53 чоловіка особового складу. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці

Година знадобилася вогнеборцям, щоб приборкати полум’я.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці спалахнула квартира у багатоповерхівці. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Спочатку в КМВА повідомили. що загорання сталося через падіння уламків збитого дрона, але потім ця інформація була спростована.

Теги: пожежа рятувальники повітря квартира

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