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Нічна атака на Київщину: зафіксовано пошкодження у двох районах області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київщину: зафіксовано пошкодження у двох районах області
Рятувальники та аварійні служби вже залучені до ліквідації завданих пошкоджень
фото: ДСНС Київщини/Ілюстративне фото

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає

Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та балістичними ракетами – постраждалих немає, однак зафіксовано пошкодження у двох районах області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.  

Повідомляється, що наслідки ворожої атаки зафіксовані у двох районах області. Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено ангарне приміщення. У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. Рятувальники та аварійні служби вже залучені до ліквідації завданих пошкоджень.

Лише за цю ніч бійці проєкту «Чисте небо» збили тридцять ворожих дронів на підступах до Київщини. Глава ОВА підкреслив: за кожною такою цифрою – врятовані життя, збережені будинки та спокій мешканців регіону.

«Якби не професійна і самовіддана робота наших оборонців, наслідки могли б бути значно тяжчими», – наголосив очільник Київщини Микола Калашник.

Проєкт «Чисте небо» – ініціатива Київської ОВА, спрямована на посилення протидронового захисту регіону силами спеціально підготовлених підрозділів.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши сім балістичних ракет та 239 ударних безпілотників різних типів. За даними військових, ворог запустив балістичні ракети «Іскандер-М» та С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей РФ. Також окупанти атакували 239 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами «Гербера», «Італмас» та імітаторами «Пародія». Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Криму та Донеччини.

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Теги: обстріл Київщина

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