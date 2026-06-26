Порошенко розказав, як над його домом було збито ракету

П'ятий президент України назвав суму збитків, яких зазнали його підприємства внаслідок ворожих атак

Народний депутат і п’ятий президент України Петро Порошенко розказав, як над його маєтком було збито ракету та які його заводи зруйновані росіянами. Як інформує «Главком», про це ексглава держави зазначив на Міжнародному економічному форумі у Львові.

Петро Порошенко на Міжнародному економічному форумі у Львові фото: glavcom.ua

«Вчора, о 22:03, прямо в мене над домом розірвалася збита нашим ППО ракета, на відстані, може, 100 м. Ми живемо зараз в таким умовах, що підприємства, які мають стосунок до моєї сфери, моєї власності, лише з 2022 року зазнали збитків внаслідок ворожих атак на суму $172 млн», – зазначив Порошенко.

Зокрема, за його словами, знищений логістичний склад Roshen, а також мармеладний і зефірний цехи на Київській кондитерській фабриці. Крім того, трьома ракетами «Іскандер» повністю зруйнований Дніпровський крохмале-патоковий комбінат.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 лютого 2026 року окупанти атакували логістичний центр шоколадної фабрики Roshen, що в Яготині Київської області. Найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований. Водночас усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути.

Крім того, в ніч проти 24 січня 2026 року російські окупанти атакували столицю ударними дронами та ракетами різних типів. Однією з цілей атаки ворога стала кондитерська фабрика Roshen, що у Голосіївському районі Києва. Як зазначив Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником компанії Roshen, росіяни вдарили в одну точку двічі, через що будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Внаслідок ворожої атаки загинула працівниця підприємства.