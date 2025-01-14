Екскерівниця столичного комунального підприємства постане перед судом за розтрату

Експертиза встановила, що бюджету міста Києва завдано збитків майже 1,3 млн грн

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишньої начальниці відділу тендерних закупівель комунального підприємства «Інформатика» КМДА за обвинуваченням у службовій недбалості, внаслідок якої за бюджетні гроші придбали комп’ютерне обладнання за завищеними цінами (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, колишня начальниця відділу КП «Інформатика», яка була уповноваженою особою з публічних закупівель, не забезпечила проведення аналізу цін на ринку на комп’ютерне обладнання, яке збирались закуповувати.

Наприкінці грудня 2022 року КП «Інформатика» закупило обладнання на понад 3 млн грн.

Висновками експертиз, проведених під час досудового розслідування, встановлено, що вартість окремих комплектуючих завищена на майже 1,3 млн гривень. Таким чином бюджету міста завдано збитків на цю суму.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Дніпропетровської області. Він закупив закупівлю партію неякісного одягу для військових на майже 140 млн грн. Як зазначають правоохоронці, обвинувальний акт направлено до суду. Оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалась перепродажем продукції низької якості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше контррозвідка Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро викрили на корупції двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн.