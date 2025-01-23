Головна Техно Авто
search button user button menu button

Названо найпопулярніші фургони, які українська держава закуповує під час війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Названо найпопулярніші фургони, які українська держава закуповує під час війни
Очолює рейтинг придбаних фургонів Ford Transit придбано – 179 авто на 418 млн грн
фото з відкритих джерел

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн. З них – 824 млн припали на закупівлю фургонів. У рейтингу найпопулярніших опинилися такі моделі як Ford Transit , Renault Express та Hyundai Staria. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Очолює рейтинг придбаних фургонів Ford Transit, його придбано – 179 авто на 418 млн грн. Найбільше таких автомобілів закупила Національна поліція – 78 на 220 млн грн. Зокрема, 30 з них по 2,8 млн грн – для перевезення узятих під варту. Ще 30 – спеціалізованого призначення коштували по 3 млн грн.

Вісім Ford Transit Kombi купила Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Також Ford Transit купували обленерго: 10 придбало ПАТ «Закарпаттяобленерго», шість – «Волиньобленерго». 

СБУ придбала 10 Ford Transit за 11,3 млн грн різної специфікації. Зокрема, сама СБУ – три Ford Transit Minibus по 2,2 млн грн і 2 Ford Transit Custom по 2,3 млн грн. Решту придбали обласні управління.

На другому місці опинися Renault Express. Цей бюджетний фургон найчастіше купували обленерго та різні комунальні підприємства. До прикладу, Чернівціобленерго придбало 22 Renault Express, Рівнеобленерго – дев’ять. Усього таких фургонів закупили 148 на 136 млн грн.

Названо найпопулярніші фургони, які українська держава закуповує під час війни фото 1

У середину топ-5 потрапив Hyundai Staria. Так, футуристичний мінівен з мінімалістичним дизайном Hyundai Staria залишається досить  популярним серед українських державних структур. Минулого року таких автівок придбали 84 на 171 млн грн.

Найбільше Hyundai Staria купила СБУ та її регіональні управління – 24 авто, загальна сума контрактів склала 51,4 млн грн. Сама СБУ придбала 16 Hyundai Staria, 15 – по 2 млн грн, і один – за 2,6 млн грн. Решту Hyundai Staria купили обласні управління та Центр авіації СБУ. 

Державне бюро розслідувань придбало дев’ять Hyundai Staria на 18 млн грн в комплектації Business: шість повнопривідних по 2,1 млн грн, та три передньоприводні по 2 млн грн. Ще по п’ять Hyundai Staria закупили Чорноморська філія ДП «АМПУ» та ДП «Дельта-Лоцман». 

Четверту сходинку посів Opel Combo, яких придбали 49 на 62 млн грн. Зокрема, восьмеро таких фургонів закупила Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», по три авто придбали «Донецькоблгаз» та «Миколаївкомунтранс».
 
У п’ятірку лідерів потрапив також Citroen Berlingo, яких придбали 32 на майже 37 млн грн. Найчастіше ці фургони купували різні підприємства. Семеро купило Миколаївобленерго, по два придбали «Чернівцітеплокомуненерго» та Військова частина А4362. 

Так, команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.  

До слова, у 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою» «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.

Читайте також:

Теги: місцева влада велике будівництво перевезення влада транспорт поліція ProZorro держава Миколаїв рейтинг будівництво 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції та військові витрати спричинили обвал на ринку акцій Росії
Хроніки санкцій. Російський ринок нерухомості та акцій на межі кризи
7 сiчня, 18:28
Розмір палуби судна порівнюють з авіаносцем Fujian, і воно може переміщуватися серед дрейфуючих льодів
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
25 грудня, 2024, 10:04
Китай планує будівництво дамби поблизу Індії
Прямо під носом в Індії Китай побудує найбільшу гідроелектростанцію у світі
29 грудня, 2024, 05:22
Спеціалізовані групи почали ексгумацію могили на початку грудня, а вперше її виявили у 2019 році, розповів голова іракського органу масових поховань
Матері обіймали дітей під час розстрілів. В Іраку знайдено масове поховання жінок
27 грудня, 2024, 14:26
Масаші Накаґоме, посол Японії в Києві
«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком
1 сiчня, 06:46
За планом крематорій запрацює до кінця цього року
В одній із західних областей розпочинається будівництво крематорію
3 сiчня, 06:39
У Вінниці стався конфлікт між перехожими, поліцією та військовими ТЦК
У Вінниці стався конфлікт між перехожими, поліцією та військовими ТЦК
13 сiчня, 11:17
Історик Плохій вважає, що Байден розумів важливість для Америки війни в Україні, але був надзвичайно обережним
Історик з Гарварду оцінив імовірність Третьої світової
20 сiчня, 16:48
Внаслідок ДТП 70-річна жінка померла
На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив жінку: деталі трагедії
Вчора, 15:11

Авто

Названо найпопулярніші фургони, які українська держава закуповує під час війни
Названо найпопулярніші фургони, які українська держава закуповує під час війни
Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)
Нова Mazda CX-5 2026 засвітилася під час випробувань (фото)
В Україні виріс попит на авто з Китаю. Які самі популярні моделі
В Україні виріс попит на авто з Китаю. Які самі популярні моделі
Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
Стало відомо, на який радикальний крок піде Honda перед злиттям із Nissan
Стало відомо, на який радикальний крок піде Honda перед злиттям із Nissan
Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)
Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
19K
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують
8636
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
7976
Побиття дівчинки у Білій Церкві. Поліція повідомила про стан дитини
6780
Танок балерини на кризі у Арктиці сколихнув соцмережі

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua