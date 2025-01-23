Названо найпопулярніші фургони, які українська держава закуповує під час війни

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн. З них – 824 млн припали на закупівлю фургонів. У рейтингу найпопулярніших опинилися такі моделі як Ford Transit , Renault Express та Hyundai Staria. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Очолює рейтинг придбаних фургонів Ford Transit, його придбано – 179 авто на 418 млн грн. Найбільше таких автомобілів закупила Національна поліція – 78 на 220 млн грн. Зокрема, 30 з них по 2,8 млн грн – для перевезення узятих під варту. Ще 30 – спеціалізованого призначення коштували по 3 млн грн.

Вісім Ford Transit Kombi купила Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Також Ford Transit купували обленерго: 10 придбало ПАТ «Закарпаттяобленерго», шість – «Волиньобленерго».

СБУ придбала 10 Ford Transit за 11,3 млн грн різної специфікації. Зокрема, сама СБУ – три Ford Transit Minibus по 2,2 млн грн і 2 Ford Transit Custom по 2,3 млн грн. Решту придбали обласні управління.

На другому місці опинися Renault Express. Цей бюджетний фургон найчастіше купували обленерго та різні комунальні підприємства. До прикладу, Чернівціобленерго придбало 22 Renault Express, Рівнеобленерго – дев’ять. Усього таких фургонів закупили 148 на 136 млн грн.

У середину топ-5 потрапив Hyundai Staria. Так, футуристичний мінівен з мінімалістичним дизайном Hyundai Staria залишається досить популярним серед українських державних структур. Минулого року таких автівок придбали 84 на 171 млн грн.

Найбільше Hyundai Staria купила СБУ та її регіональні управління – 24 авто, загальна сума контрактів склала 51,4 млн грн. Сама СБУ придбала 16 Hyundai Staria, 15 – по 2 млн грн, і один – за 2,6 млн грн. Решту Hyundai Staria купили обласні управління та Центр авіації СБУ.

Державне бюро розслідувань придбало дев’ять Hyundai Staria на 18 млн грн в комплектації Business: шість повнопривідних по 2,1 млн грн, та три передньоприводні по 2 млн грн. Ще по п’ять Hyundai Staria закупили Чорноморська філія ДП «АМПУ» та ДП «Дельта-Лоцман».



Четверту сходинку посів Opel Combo, яких придбали 49 на 62 млн грн. Зокрема, восьмеро таких фургонів закупила Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», по три авто придбали «Донецькоблгаз» та «Миколаївкомунтранс».



У п’ятірку лідерів потрапив також Citroen Berlingo, яких придбали 32 на майже 37 млн грн. Найчастіше ці фургони купували різні підприємства. Семеро купило Миколаївобленерго, по два придбали «Чернівцітеплокомуненерго» та Військова частина А4362.

Так, команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.

До слова, у 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою» «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.