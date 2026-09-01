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Пожежа в приватному будинку на Броварщині забрала життя чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа в приватному будинку на Броварщині забрала життя чоловіка
Вогнеборці, які прибули на виклик, ліквідували пожежу
фото: поліція Київщини/Facebook

Поліція розпочала кримінальне провадження. Попередньою причиною трагедії називають необережне поводження з вогнем

У селі Рудня Броварського району внаслідок пожежі в приватному будинку загинув місцевий житель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про загоряння житлового будинку правоохоронці отримали від працівників ДСНС. Вогнеборці, які прибули на виклик, ліквідували пожежу. Під час огляду приміщення всередині виявили тіло 65-річного власника домоволодіння без ознак життя.

За попередніми даними фахівців, причиною виникнення вогню стало необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки щодо причин займання рятувальники нададуть після проведення відповідних експертиз.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України), слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у селі Черняхів Кагарлицької громади під час пожежі в житловому будинку загинув пенсіонер. За попередньою версією, причиною загоряння стало коротке замикання. Про надзвичайну подію правоохоронцям повідомили рятувальники. На місце негайно прибули вогнеборці, поліцейські та медики. Під час ліквідації пожежі в будинку виявили тіло 72-річного господаря. 

Також у селищі Коцюбинське Бучанського району сталася смертельна пожежа у приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 58-річного господарa оселі. За попередніми даними правоохоронців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.

Теги: Київщина пожежа смерть

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