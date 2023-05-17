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Російська сім’я хоче змінити ім’я сину, якого назвали Путіном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська сім’я хоче змінити ім’я сину, якого назвали Путіном
Батьки хочуть повернути ім'я дитині, яке їй дали при народженні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами російської посадовиці, батьки каються, що дали сину таке ім'я

Російська родина Джураєвих з Володимирської області вирішила перейменувати свого сина, якому у 2016 році дали ім'я Путін. Про це росЗМІ повідомила завідувачка районного відділу РАЦС Катерина Білоус.

«Батьки до нас вже повторно звернулися. Поки що ми їх проконсультували. Вони, скажімо так, каються в тому, що це зробили. Вони хочуть повернути ім'я дитині, яке їй дали при народженні», – розповіла Білоус.

Журналіст видання зазначив, що родичі родини Джураєвих також дали синові ім'я Шойгу. Глава РАЦС сказала, що батьки Шойгу до влади не зверталися.

До слова, Сім'я Джураєвих – це вихідці з Таджикистану, які переїхали до Росії в роки громадянської війни та отримали російське громадянство. Як повідомляла російська служба BBC, батьки вирішили дати своєму півторарічному сину Расулу ім'я Путін на прохання його діда – прихильника диктатора РФ. У січні 2017 року у Путіна Джураєва народився двоюрідний брат, якого назвали Шойгу.

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Теги: росіяни путін сім'я

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