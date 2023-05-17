Російська сім’я хоче змінити ім’я сину, якого назвали Путіном

За словами російської посадовиці, батьки каються, що дали сину таке ім'я

Російська родина Джураєвих з Володимирської області вирішила перейменувати свого сина, якому у 2016 році дали ім'я Путін. Про це росЗМІ повідомила завідувачка районного відділу РАЦС Катерина Білоус.

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«Батьки до нас вже повторно звернулися. Поки що ми їх проконсультували. Вони, скажімо так, каються в тому, що це зробили. Вони хочуть повернути ім'я дитині, яке їй дали при народженні», – розповіла Білоус.

Журналіст видання зазначив, що родичі родини Джураєвих також дали синові ім'я Шойгу. Глава РАЦС сказала, що батьки Шойгу до влади не зверталися.

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До слова, Сім'я Джураєвих – це вихідці з Таджикистану, які переїхали до Росії в роки громадянської війни та отримали російське громадянство. Як повідомляла російська служба BBC, батьки вирішили дати своєму півторарічному сину Расулу ім'я Путін на прохання його діда – прихильника диктатора РФ. У січні 2017 року у Путіна Джураєва народився двоюрідний брат, якого назвали Шойгу.