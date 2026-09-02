Ворожа атака на Київщину: поранено п'ятьох людей, серед них дитина

Увечері 1 вересня та вранці 2 вересня окупанти завдали ударів безпілотниками по кількох районах області

Унаслідок чергової атаки російських ударних безпілотників на Київську область поранення отримали п’ятеро людей, серед яких восьмирічна дитина. В регіоні зафіксовано пошкодження житлового сектору, цивільної інфраструктури та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Ворожа атака розпочалася увечері 1 вересня та продовжилася вранці. Правоохоронці зафіксували наслідки прильотів та падіння уламків у трьох районах області:

Бучанський район: пошкоджено два таунхауси (в одному з них спалахнула пожежа) та чотири автомобілі. Поранень зазнали 69-річна жінка та 8-річна дитина. Крім того, внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено складські приміщення, де постраждала ще одна людина.

Броварський район: руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Тілесні ушкодження отримали дві жінки.

Бориспільський район: через влучання виникли пожежі у складських приміщеннях.

Наслідки ворожої атаки на Київщину фото: Національна поліція України

Вибиті вікна у одному з будинків, який постраждав внаслідок удару фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники ДСНС та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин російських окупантів проти цивільного населення.

Поліція закликає мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, 2 вересня російські війська завдали чергового удару по Київській області. Унаслідок атаки травмовано двох цивільних, зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та складів у трьох районах регіону.