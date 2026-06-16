Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
Пошкоджений під час масованої атаки 15 червня 2026 року будинок у Києві
фото: ДСНС Києва/Facebook

Близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан – середньої тяжкості

У Києві кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 43 людей. Про це в телеефірі повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, інформує «Главком».

«Станом на зараз відомо про збільшення кількості постраждалих. Зафіксована кількість – 43 особи, з них троє дітей», – зазначила речниця.

За словами Катерини Поп, близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан – середньої тяжкості.

Речниця зауважила, що постраждалі продовжують звертатися до Штабів допомоги та оформлювати заявки на матеріальну допомогу, зокрема у розмірі 10 тис. грн в межах програми «Турбота. Назустріч киянам». 

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Франції висловився про нові кроки проти Росії
Макрон назвав одне із ключових завдань саміту «Великої сімки»
Вчора, 18:16
У Києві ж 44% громадян проживають не за місцем реєстрації. На майбутніх повоєнних виборах столиця України як місто-магніт для внутрішньої міграції стикнеться з низкою проблем
Майже третина українців живе не за місцем реєстрації, у Києві – майже половина: дослідження
12 червня, 19:18
Роботи на світлофорах планується виконати максимально оперативно
11 червня на двох перехрестях у центрі Києва не працюватимуть світлофори
10 червня, 19:04
У селищі Ріпки на Чернігівщині через нічну атаку пошкоджено приватне домогосподарство
Чернігівщина: через атаку поранені діти, пошкоджені будинки та підприємства
1 червня, 09:58
Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт
28 травня, 10:54
Будівля, що палає після російського удару по Києву в неділю
NYT: Росія посилює ракетний терор Києва через безвихідь на фронті
28 травня, 01:16
За словами генсека Організації Об'єднаних Націй, подальші агресивні кроки лише ускладнять процес дипломатичного врегулювання
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
26 травня, 22:13
Учинок підприємця розчулив киян
У Києві власник кафе після російської атаки пригощав містян кавою через вибиті вікна
24 травня, 15:31
19 травня вдень будуть грози
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
19 травня, 08:41

Новини

Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua