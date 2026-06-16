Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43

Пошкоджений під час масованої атаки 15 червня 2026 року будинок у Києві

Близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан – середньої тяжкості

У Києві кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 43 людей. Про це в телеефірі повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, інформує «Главком».

«Станом на зараз відомо про збільшення кількості постраждалих. Зафіксована кількість – 43 особи, з них троє дітей», – зазначила речниця.

За словами Катерини Поп, близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан – середньої тяжкості.

Речниця зауважила, що постраждалі продовжують звертатися до Штабів допомоги та оформлювати заявки на матеріальну допомогу, зокрема у розмірі 10 тис. грн в межах програми «Турбота. Назустріч киянам».

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.