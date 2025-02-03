У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину: є потерпілий

Поліція затримала підозрюваного

У Кривому Розі посеред вулиці зловмисник вистрілив у чоловіка та втік. Працівники поліції затримали 38-річного стрілка. Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

У зловмисника правоохоронці вилучили зброю фото: ГУНП у Дніпропетровській області

У повідомленні зазначено, що інцидент стався 2 лютого на одній з вулиць Саксаганського району, що в місті Кривий Ріг. Зазначається, що нападник з переробленої зброї поцілив у 26-річного чоловіка. Потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізували до міської лікарні. Правоохоронці провели слідчі заходи за місцем мешкання підозрюваного, в ході яких вилучили зброю та більше 100 патронів різного калібру.

Працівники поліції затримали стрілка фото: ГУНП у Дніпропетровській області

Стартову зброю з ознаками переробки поліцейські направили на експертне дослідження.

«Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3 лютого йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Також триває досудове розслідування за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що пізно ввечері у четвер, 30 січня, у Печерському районі Києва водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро «Звіренецька». Постраждалий залишився живим, його врятував шолом, а пістолет виявився газовим.

Також повідомлялось, що 28 січня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у приміщенні кафе в центрі Києва. Про це стало відомо з повідомлення поліції Києва. Згодом на сторінці пекарні «Завертайло» повідомили, що стрілянина сталася у приміщенні їхнього закладу поблизу Софії Київської.