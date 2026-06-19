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У Борисполі собаки на смерть загризли жінку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Борисполі собаки на смерть загризли жінку
Унаслідок нападу тварин загинула 79-річна жінка
фото: kinolog.com.ua (ілюстративне)

Наразі тривають першочергові слідчі дії

На Київщині у Борисполі собаки на смерть загризли жінку. Наразі прокуратура зʼясовує обставини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

«За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину. Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Нагадаємо, у 2017 році на Київщині учасника АТО на очах у доньки загризли собаки. Сталася трагедія у селі Кучаків під Києвом. Породисті собаки загризли чоловіка, який йшов на електричку. Чоловік йшов на станцію разом із 14-річною донькою. Дівчина змогла втекти, а її батько спробував відбитися від собак, але загинув.

Також раніше у Запоріжжі собака перегризла жінці артерію. Постраждала померла від втрати крові.

Теги: смерть Київщина тварини

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