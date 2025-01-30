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Дефіцит інвестиційних коштів у ЄС сягнув майже трильйона євро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дефіцит інвестиційних коштів у ЄС сягнув майже трильйона євро
Транскордонна банківська консолідація могла б стати корисною європейським споживачам
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Десятилітній план розвитку ринків капіталу в ЄС застопорився «на ключових фронтах»

Європейський союз зіштовхнувся з дефіцитом інвестицій, який становить майже 1 трлн євро, а також зайшов у глухий кут у реалізації плану з вирівнювання податкових режимів. Про це заявила в бесіді з Bloomberg єврокомісарка з фінансових послуг та інвестицій Марія Луїс Альбукерке.

За її словами, ЄС  міг би розглянути ідею формування «коаліції бажаючих» створити єдиний ринок капіталів і не чекати, доки на це дадуть згоду всі 27 країн-членів. Таке об'єднання, зазначила єврокомісар, могло б працювати у таких галузях, як розвиток ринку роздрібних інвестицій у Європі чи вирівнювання податкових режимів для транскордонних капіталовкладень.

Альбукерке зазначила, що подібна взаємодія сприятиме виходу ЄС із глухого кута в реалізації десятирічного податкового плану, а також допоможе профінансувати дефіцит інвестицій у майже 1 млрд євро.

«Зараз на наших банківських рахунках знаходиться близько €11 трлн. Навіть якщо невелику частину цієї суми використати на ринках капіталу, а саме в акціонерному капіталі, це мало б велике значення для спроможності наших корпорацій отримувати необхідний їм капітал», – пояснила Марія Луїс Альбукерке.

Нагадаємо, до державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Теги: Європейський союз Денис Шмигаль ринок міністр Єврокомісар

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