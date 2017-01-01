Сутички під будинком Саакашвілі: постраждали цивільні та правоохоронці

Жінка, яка розбила скло поліцейської машини, буде затримана

У сутичках на Костельній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців. Про це заявив директор Департаменту комунікації Артем Шевченко, передає прес-служба МВС. «Декілька осіб, в тому числі правоохоронці, постраждало під час зіткнень. Щойно при нас одна жінка розбила скло поліцейської машини і вона буде затримана



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Жінка, яка розбила скло поліцейської машини, буде затримана

У сутичках на Костельній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців. Про це заявив директор Департаменту комунікації Артем Шевченко, передає прес-служба МВС.

«Декілька осіб, в тому числі правоохоронці, постраждало під час зіткнень. Щойно при нас одна жінка розбила скло поліцейської машини і вона буде затримана за такі дії», — сказав Артем Шевченко.

Він зазначив, що деякі громадяни перешкоджають діяльності ГПУ, які проводять слідчі дії. Але в центрі міста достатньо поліцейських і нацгвардійців, аби забезпечити публічний порядок та безпеку.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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